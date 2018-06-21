"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacak. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.



Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.



Yazılı sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilecek.



Sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde, yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak üzere en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınacak.



SÖZLÜ SINAV



Yazılı sınav sonucunda oluşan sıralamaya göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağırılacak.



Müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.



Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.



Başarılı olan adaylardan müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak.



20 EĞİTİM KURUMU TERCİH ETME HAKKI



Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.



Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan, müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları, yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenecek.



Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren, bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerli olacak.



Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak.

