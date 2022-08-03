Muhalefetten 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

Haftasonu gerçekleştirilen KPSS'deki sorular tartışma yarattı.

Soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alındı.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Kaya, sınava yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin girdiğini anımsattı.

Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kaya, "Soruların sıra numarası, şıkları ve doğru yanıt; bunun tamamı aynı kalibreden çıkmış. Bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor" diye konuştu.



İYİ Partili Erdem'in avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde ise Bu durumun önceden bazı kişilere ve yayınevlerine soruların verildiğine ilişkin şüphe oluşturduğu belirtildi.



Tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu sınavın şaibeli olduğunu savundu, "Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" demişti.