Nef Vakfı "Yüksek Eğitim Bursu" başvuru tarihleri belli oldu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nef Vakfı, öğrencilerin eğitim hayatına bu yıl da yüksek öğrenim burslarıyla destek oluyor. Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı'nın "Yüksek Eğitim Bursu" başvuru tarihleri belli oldu.Üniversite öğrencilerine burs desteğini sürdüren vakıf, 15–21 Eylül tarihleri arasında başvuruları kabul edecek.

Öğrenci Burslarının İşleyişi:



Türkiye genelindeki 114 devlet üniversitesine çağrı yaparak burs duyurusu yayınlanır,



Adaylarımız www.nefvakfi.org adresinden online olarak başvuru yapar,



Üniversitelerin ilettiği başvurular ve bireysel başvurular arasından ön eleme yapılır, asil ve yedek öğrenciler belirlenir,



İlk aşamadaki inceleme sonuçları olumlu olan adaylarımıza belirtmiş oldukları iletişim bilgilerinden ulaşılır ve Kasım ayı içerisinde ilgili evraklar istenir. Burs başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğu teyit edilir.



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bilgilendirme yapılır. Eğitim öğretim dönemi başında burs işlemleri başlatılır,



BURS BAŞVURU ŞARTLARI



T.C Vatandaşı olmak.



Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak.



4 yıllık lisans bölümlerinin 1 , 2. ve 3. sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)



Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.



Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması.



Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertlerinin toplam geliri asgari ücret ve üzeri olmamalı.



Başvuru gerçekleştiren öğrencinin önceki dönemlerden sınıf tekrarı , disiplin suçu ve sabıka kaydı olmaması.



Başvuru gerçekleştiren öğrencinin not ortalaması 2,50 yada 4’lü sistemde 75,00 ve üzeri olması.