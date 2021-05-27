Nişantaşı Üniversitesi’nden sağlık alanında büyük atılım: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesi açılıyor

Robotik teknolojiler, büyük veri analizi ve genetik araştırmalar vasıtasıyla erken teşhis ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam noktalarına önem verecek fakülteler için Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, ezber bozan eğitim anlayışlarını aktardı.

Akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları uzun süredir devam eden Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ile kuruldu.

“Kurulduğumuz günden itibaren yenilikçi bir anlayış çerçevesinde geleceğin eğitimiyle gençlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Edu 5.0 modeli ile tüm akademik birimlerimizde uyguladığımız teknoloji ve insan bileşenli eğitim modelini şimdi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimize getireceğiz. Bu iki fakülte bizler ve ülkemiz için o kadar önemli ki, büyük ölçekli bir yatırım ile son teknolojik imkanlarla donatılmış 240 yatak kapasiteli bir üniversite hastanesini de hayata geçireceğiz. Uluslararası bilimsel faaliyetlerin ön planda tutulacağı bu fakültelerde akademik kadro yapılanma çalışmaları son hızıyla devam etmekte olup, yurt dışı üniversite iş birliklerine dayalı proje bazlı ve klinik yoğun bir müfredat uygulanacaktır.

HASTALANMADAN ÖNCE HASTALIKLARI ÖNLEMELİYİZ



Pandemi süreci ile birlikte küresel sağlık alanındaki değişim ihtiyacını vurgulayan Uysal, sözlerine şöyle devam etti, “Tıp eğitiminde teknolojinin, biyomedikal yapıların ve genetik verilerin etkin kullanımının; dolayısıyla bütünsel tıp eğitiminin önemi artıyor. Artık sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma olanaklarına ulaşabiliriz. Genetik olarak hangi hastalıklara sahip olunabileceğini ya da vücudun erken uyarılarını dijital tıp yaklaşımlarıyla takip edebiliriz. Tüm bu verilere dayanarak kişiye özel tedavi ve ilaç önerileri getirebiliriz. Bu da uzun vadede insanlık için daha sağlıklı ve daha uzun bir ömür anlamına gelecektir. Biz gelişmiş teknolojik imkanlar ve uluslararası deneyime sahip branş hekimlerimizle, Küresel Sağlık Sektörünün gelecek vizyonunu hayata geçirmek; hatta bu vizyonu yönlendiren tıp fakültelerinden biri olmayı hedefliyoruz.”



AMAÇ GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİNİ YETİŞTİRMEK



Diş Hekimliği Fakültesi hakkında sözlerine devam eden Uysal, “Üniversitemiz 2013 yılından bu yana Ağız ve Diş Sağlığı ile Diş Protez Teknoloji programlarında uygulamalı eğitimler veriyor. Bu alandaki akademik ve klinik tecrübemiz, Diş Hekimliği Fakültemizin kuruluş sürecinde büyük katkı sağladı. Şimdiden, 100 öğrenci kapasiteli preklinik ve 75 öğrenci kapasiteli klinik laboratuvarlarımız fiili olarak aktif durumda. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde Diş Hekimliği alanında en yenilikçi ve nitelikli eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Edu 5.0 anlayışımız çerçevesinde 3D printing ve yeni nesil lazer teknolojiler gibi olanaklara sahip dijital diş hekimliği eğitimi vereceğiz. Özellikle estetik diş hekimliği alanı, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile artık kişiye özel uygulama yaklaşımı sunabiliyor. Amacımız günün teknolojisini kendi iş süreçlerine yansıtabilen kişiye özel tedavi sunabilecek başarılı diş hekimleri yetiştirmektir. “ diyerek eğitime dair titiz çalışmalarını vurguladı.



“Sağlık eğitimi ve sağlık sektörünün iki önemli unsuru olan yabancı öğrenci ve uluslararası hasta noktalarında sürdürülebilir başarı sağlamak adına Yabancı Dil ağırlıklı entegre eğitimin uygulanacağı bu fakültelerde küresel akreditasyonlara dayalı bir müfredatın geliştirildiği” şeklinde sözlerini sonlandıran Dr. Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ülkemize hayırlı olması dileklerini iletti.