Norm fazlası öğretmenlerin atanacakları ilçe grupları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemlerini düzenlemek amacıyla ilçe grupları listesini yayımladı. Bu liste, öğretmenlerin hangi ilçelerde görev yapabileceklerini ve atama süreçlerini belirliyor. Örneğin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, norm kadro fazlası öğretmenlerin başvurularını belirli bir takvim ve prosedür çerçevesinde kabul ediyor.

NORM FAZLASI ATAMA SÜRECİ



Norm kadro fazlası öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerle İlgili 2024/57 Sayılı Genelge doğrultusunda, belirlenen takvim ve prosedüre göre başvurularını yapabilirler. Başvurular, hizmet puanı ve diğer kriterler dikkate alınarak değerlendirilir ve atamalar gerçekleştirilir.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı ilçe grupları listesi, norm kadro fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen önemli bir adımdır. Öğretmenlerin, bu listeyi ve ilgili yönetmelikleri dikkate alarak başvurularını yapmaları, sürecin sağlıklı ve adil bir şekilde işlemesini sağlayacaktır.