Norm kadro fazlası öğretmen atama takvimi: Norm kadro fazlası öğretmen atamaları ne zaman?

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmelerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılacak hizmet puanı ve/veya hizmet süresi hesabında 9 Nisan 2025 tarihi esas alınacak. İlçe grubu içerisinde isteğe bağlı atamalar 15 Nisan 2025 tarihine, il genelinde isteğe bağlı atamalar 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

