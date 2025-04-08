Norm kadro fazlası öğretmen atama takvimi: Norm kadro fazlası öğretmen atamaları ne zaman?
Norm kadro fazlası öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvime göre, norm kadro fazlası öğretmen atama başvuruları 4 Nisan - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, norm kadro fazlası öğretmen atamaları ne zaman?
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmelerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılacak hizmet puanı ve/veya hizmet süresi hesabında 9 Nisan 2025 tarihi esas alınacak. İlçe grubu içerisinde isteğe bağlı atamalar 15 Nisan 2025 tarihine, il genelinde isteğe bağlı atamalar 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
İlk aşamada kadrolu öğretmenlerden ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda olanların yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri yapılacak.
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