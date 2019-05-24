NTV, doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için Levent Dönmez'in 'Laf Aramızda' programı ile yanlışların altını esprili bir dille çiziyor.
Kasım ayı itibarıyla NTV’de başlayan Laf Aramızda programına Gürcistan- MEB Batum Türk Okulu'ndan teşekkür geldi.
Türkçe derslerinde her hafta "Laf Aramızda" programından bölümler seyrettiklerini belirten öğrenciler, "Dilimizin inceliklerini öğreniyoruz. Türkçe Öğretmeni ve okul öğrencileri olarak böyle kıymetli programa imza attıkları için NTV yönetimine ve Levent DÖNMEZ'e teşekkürlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz" diyerek teşekkürlerini ilettiler.
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STOP KELİMESİ NASIL KULLANILIR? (LAF ARAMIZDA)