ÖABT sınavından ne zaman çıkılır? KPSS Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman bitecek?

KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavlarında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu.



KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.



İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.



ÖABT SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?



İlk oturum olan ÖABT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, adayların alanlarına bağlı olarak 12.15 veya 12.45'te sona erecek.



İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak, adaylara 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi verilecek ve uygulama 16.45'te sonra erecek