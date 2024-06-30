ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (109. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi)

2024 ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2024 yılı takvimiyle birlikte, ÖGG sınav sonuçları için tarih açıklandı. Peki, ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

