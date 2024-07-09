ÖGG sınav sonuç haftasına girildi: 109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenmişti. Sınav talimatında yer alan bilgiye göre, ÖGG sınav sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki,  109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuç haftasına girildi: 109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 109. Temel ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem , 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuç haftasına girildi: 109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www..gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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