ÖGG sınav sonuç haftasına girildi: 109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları , 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.



Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.