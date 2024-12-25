ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sınav sürecini tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav sonuçları ocak ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek üzere yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu, sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu.
2024 yılının son ÖGG sınavı olma özelliği taşıyan bu sınav, temel eğitim ve yenileme eğitimi kapsamında binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda sertifika alarak mesleki kariyerlerinde bir adım daha ilerlemeyi hedefliyor. Bu nedenle sınav sonuçları, adaylar için büyük önem taşıyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Bu yılın son sınavında başarılı olan adaylar, özel güvenlik sektörü için gerekli belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek ya da mevcut belgelerini yenileyerek sektördeki varlıklarını sürdürebilecekler.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.
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