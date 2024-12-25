ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 112. Dönem ÖGG sonuç tarihi

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek üzere yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu, sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu.



2024 yılının son ÖGG sınavı olma özelliği taşıyan bu sınav, temel eğitim ve yenileme eğitimi kapsamında binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda sertifika alarak mesleki kariyerlerinde bir adım daha ilerlemeyi hedefliyor. Bu nedenle sınav sonuçları, adaylar için büyük önem taşıyor.