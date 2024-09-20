ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Ekim ayı ÖGG takvimi

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınavının ekim ayında gerçekleşecek olması nedeniyle gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Ekim ayı ÖGG takviminin ayrıntıları haberimizde...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Ekim ayı ÖGG takvimi

Özel Güvenlik 111. Temel ve 87. Yenileme eğitim sınavı hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde tarihi var. Yayımlanan takvimde yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihlerine yer verilmişti. 

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Ekim ayı ÖGG takvimi - 1

EKİM AYINDAKİ ÖGG NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 111. Temel ve 87. Yenileme eğitim sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Ekim ayı ÖGG takvimi - 2

süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024 yılının son ALES sınavı tarihi

ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024 yılının son ALES sınavı tarihi

2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...