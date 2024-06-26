ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (Özel Güvenlik Sınavı saati ve süresi)

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı'na kısa bir süre kala gözler sınav tarihi ve süresine çevrildi. 2024 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ÖGG sınavı haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (Özel Güvenlik Sınavı saati ve süresi)

Özel Güvenlik 109. Temel ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Talimat içerisinde sınav saati ve süresine yer verildi. 

ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? (Özel Güvenlik Sınavı saati ve süresi) - 1

ÖGG SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Özel Güvenlik 109. Temel ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak, sınav saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG SINAVI SÜRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere
değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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