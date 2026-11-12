Öğrencilerin 9 günlük ara tatili başlıyor
12.11.2026 09:33
Öğrenciler 23 Kasım'da ders başı yapacak.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci yarın ara tatile girecek. Tatil 9 gün sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.
Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.
ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMALARI SÜRECEK
Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.
16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.
23 KASIM'DA YENİDEN ZİL ÇALACAK
Yaklaşık 17 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
MEB TAKVİMİ YAYINLADI
Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.