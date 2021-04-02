Öğrencilerin TÜBİTAK Türkiye finalleri heyecanı: 8 ayrı dalda, 12 proje birincilik için yarışacak

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, psikoloji, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, yazılım, Türk dili ve edebiyatı ve tarih alanında geliştirilen 8 ayrı dalda projeleriyle Türkiye finallerinde yarışacak.



Öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz gibi alanlarının önemli temsilcileri, varlıklarıyla genç zihinlere kılavuz oldu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Bilimi, ifadeleri gözlemle kontrol edilebilen ve yanlışlanabilen bir düşünce sistemi olarak tanımlıyoruz. Bu bilimsel yaklaşım, özgür düşünce ile buluşunca projeler oluşur. TÜBİTAK yarışmaları, düşünmeyi, üretmeyi teşvik eder. Bizler de bu teşvike destek olabilirsek, yarınımız daha güçlü olur” diye konuştu.



SAMSUN, ANKARA VE İSTANBUL YARIŞMAYA DAMGA VURDU



Bölgelerinde ödül alan ve Türkiye birinciliği için yarışacak örnek projeler şöyle sıralandı:



* İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Giresun Kampüsü öğrencisi Buğra Kemal Korkut, psikoloji alanında “Covid-19 döneminde lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki” projesiyle 1’inci oldu.



* İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kaplan, “Bursa’daki yapılaşma biçimi ve şehir dokusunun kentsel ısı adalarına etkisi” projesiyle coğrafya alanında 1’inci oldu.



* İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eryaman Kampüsü öğrencileri İsmail Şenay ve Asrın Deniz Akdal, kimya alanında geliştirdikleri “Ekmekteki kimyasal katkı maddeleri yerine küf önleyici doğal bir alternatif: defne yaprağı” projeleriyle 1’inci oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz, “Dijital biyoloji laboratuvarı” projesiyle biyoloji alanında 1’inci oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk, “Kuantum nokta ve likit lens modifiyeli organik solar panel” projesiyle fizik alanında 1’inci oldular.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alperen Gazioğlu, yazılım alanında “Pyhton Opencv ile maske denetimli kapı” projesiyle 2’nci oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü öğrencileri Ceren Çelik ve İlknur Aklan, “Boyutlandırılmış betimlemelerin içinde yaşamak” projesiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında 2’nci oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Halkalı Atakent Kampüsü öğrencisi Su Kaya, “Dünya gözümün önünde” projesiyle coğrafya alanında 2’nci oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi- Kerime İrem Pıçaklı ve Ömer Yüksek, Fizik alanında geliştirdikleri “Açısal momentumun korunumu yasasının uzay egzersiz aletleri üzerinde kullanımının incelenmesi” projesiyle 3’üncü oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ayşenur Duman ve Simay Büşra Gers, Tarih alanında geliştirdikleri “Teknolojide şehrimin tarihi mekanlarını yaşatmak” projeleriyle 3’üncü oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Mustafa Berkay Karademir ve Baransel Tağmaç Dolak, yazılım alanında geliştirdikleri “Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sporcu analizi 4.0” projesiyle 3’üncü oldu.



*İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Kampüsü öğrencisi Kemal Eren Kızıl, biyoloji alanında geliştirdiği “Yapay zeka kullanarak kıymanın kokuşma analizini yapan android tabanlı bir elektronik burun geliştirilmesi” projesiyle 3’üncü oldu.

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