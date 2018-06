Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenleyen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmişti.



Kanuni düzenlemenin ardından Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekecek.



Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür, ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde tespit edecek.



Dekan veya ilgili müdür, yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alacak. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtecek. Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunacak. Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütecek.



Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az 1, en çok 4 yıl süre ile atanacak. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.



DOÇENT KADROLARINA ATANMA



Yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına atama için belirlenen ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak bu sınavda başarılı olmak gerekecek. Ancak sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için ek koşul olarak sözlü sınavdan başarılı olma şartı getirilemeyecek.



Doçent kadrolarına atama ek koşulları arasında sözlü sınav şartı bulunan yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak isteyen adaylar için ayrıca sözlü sınav yapılacak.



Sözlü sınav jürisi, adayın başvurduğu bilim veya sanat alanına göre rektörün talebi üzerine ÜAK tarafından belirlenecek. Sözlü sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör olarak atanmış olması gerekecek.



Sözlü sınav sürecini rektör yürütecek ve sonuçlandıracak. İlan edilen doçentlik kadrosuna birden fazla adayın başvurması halinde her bir aday için ayrı ayrı sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınav sonunda yapılacak kapalı oturumda jüri adayın başarılı olup olmadığına üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verecek.



Rektör, dosya inceleme sonuçlarına dayanarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra doçent atama hakkındaki kararını verecek.



PROFESÖR KADROLARINA ATANMA



Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bir bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak gerekecek.



Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az 5 profesör, ilana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde seçilecek.



Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun dosya inceleme raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, profesör kadrolarına rektör tarafından atama yapılacak.



2 YIL ŞARTI



Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen 2 yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamayacaklar.



Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlüğe yükseltilme ile atanma esnasında oluşturulan jürilere, yurt içinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler görevlendirilebilecek.