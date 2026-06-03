Öğretmen adayları dikkat. AGS ertelendi
03.06.2026 09:05
Son Güncelleme: 03.06.2026 09:54
AGS, öğretmen adaylarının devlet okullarında mesleğe başlayabilmesi için girmesi gereken sınav.
12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle ertelendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim.”