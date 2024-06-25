Öğretmen alımında mülakat tartışması | Sendikalar karşı çıktı, Bakan Tekin geri adım atmadı: Aynı düşünmüyoruz

Öykü Tüccar-NTV Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sendikaları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda ek ücret zammı, mülakat süreci gündeme geldi. Öğretmenlerin kendi istekleriyle yer değiştirmesine imkan sağlayan becayiş hakkının geri getirilmesi de görüşüldü.



Yaklaşık 35 sendikanın katıldığı yemekte, Bakan Tekin talepleri dinledi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, sendikaların tamamı 1 Temmuz'da başlayacak mülakat sürecine itiraz etti.

"MÜLAKAT KONUSUNDA AYNI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Tekin'se mülakatta kararlı olduklarını paylaştı. "Birçok konuda uzlaşabiliriz ancak mülakat konusunda aynı düşünmüyoruz" dedi.





NTV'nin edindiği bilgilere göre, toplantıda meclise sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu da gündemdeydi.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için 10 yıl olarak belirlenen sürenin 8 yıla düşürülmesi, ek ders ücretlerine zam ile istihdamda güçlük çekilen bölgeler için teşvik beklentisi iletildi.

Bakan Tekin, tüm bu taleplerin kamuda tasarruf tedbirlerine takıldığını aktardı. "Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"GÜNDEMİMİZE ALABİLİRİZ"

Toplantıda, çok sayıda sendika öğretmenlere becayiş hakkının geri gelmesini talep etti. Bakan Tekin, becayiş konusunda hemfikir olunmasından mutlu olduğunu belirtti. "Gündemimize alabiliriz" dedi.

Öğretmenlerin kendi istekleri ile karşılıklı yer değiştirmesine olanak sağlayan, becayiş uygulaması 2010 yılında kaldırılmıştı.



Bakan Tekin, 2. il dışı atama taleplerine de olumlu yaklaşarak bu konuda çalışma başlattıklarını belirtti. Tekin, il içinde puana göre sırayla yer değiştirme talebine ilişkin de çalışacaklarını aktardı.



Sendikalardan gelen bir diğer öneri ise okulların güvenliğine ilişkin oldu..

Okullarda şiddetin engellenmesi, okul bahçelerine yabancı kişilerin veya sokak köpeklerinin girişinin önlenmesi için tüm okullara güvenlik personeli görevlendirilmesi istendi.



Toplantıda, atanamayan öğretmenlere ilişkin sorunlar da dile getirildi.

Eğitim fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması, başarı sıralaması ile öğrenci alınması gibi tedbirler önerildi.

