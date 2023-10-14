Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Gözler atama tarihleri ve branş dağılımında

YUSUF TEKİN'İN ATAMA AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile öğretmen ihtiyacı rakamı konusunda konuştuklarını belirten Tekin, "Sayı söyleyemem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bahar yarı yılının başında yeni atanan bir grup öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur; ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Tekin, gelecek dönemde yapacakları yeniliklerle birlikte özellikle yabancı dil eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarının yoğun olduğunu, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip okullarında meslek dersi öğretmenliği gibi alanların temininde güçlük yaşadıklarını ifade etti.



Bu konuda bir tercihte bulunmadıklarını, elektronik ortamda ihtiyacın belli olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:



"İngilizce öğretmenliğinde, sınıf öğretmenliğinde kaç tane ihtiyacımız var, bize tahsis edilen kadro sayısı kaçsa onu aritmetik olarak bunlara eşit dağıtıyoruz ve tablo kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Orada herhangi bir ihtiyacı önceleyip bir başka ihtiyacı ikinci plana atmıyoruz. Otomatik olarak hesap ettiğimiz bir rakam. Tahmin ediyorum ekim içerisinde de bu konuyla ilgili takvimimizi branş dağılımlı olarak kamuoyuyla paylaşmış oluruz."