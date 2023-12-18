Öğretmen atama takviminde son durum: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

Atama sürecinin ayrıntıları için 2024 bütçesini işaret eden Bakan Yusuf Tekin; "2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dahil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİMLE BİRLİKTE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLLACAK MEB 2024 öğretmen atama Yeni yıla sayılı günler kala takviminin netleşmesiyle kontenjan ve branş dağılımları da belli olacak.

