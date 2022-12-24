Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakanlıktan açıklama (2023 MEB öğretmen ataması takvimi)

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2023 yılında öğretmen ataması olup olmayacağını merak eden binlerce aday, gündemden gelen son gelişmeler takip ediyor. Bakan Özer yaptığı son açıklamada öğretmen atamalarına değinmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakanlıktan açıklama (2023 MEB öğretmen ataması takvimi)

2023 yılında en çok merak edilen konulardan biri de öğretmen atamaları oldu. bekleyen birçok öğretmen, 2023 yılında atama olup olmayacağı haberlerini yakından takip ediyor. İşte konuyla alakalı gündemden son .

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakanlıktan açıklama (2023 MEB öğretmen ataması takvimi) - 1

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

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