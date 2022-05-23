Öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.



Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek,

"Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.

Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontejanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.