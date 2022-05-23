Öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontejanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 23.05.2022 - 12:18

Öğretmen ataması yapılacak mı?

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Milli Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.

Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek,

" bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.

Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontejanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.

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