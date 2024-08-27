Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Gözler öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihinde

Her yıl yeni eğitim döneminin başında öğretmenlere eğitim ödeneği kapsamında kırtasiye yardımı yapılıyor. Ödenek tutarı her yıl değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman ödenecek?

Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Gözler öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihinde

Milli Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Kırtasiye yardımı genellikle eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılıyor. 

Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Gözler öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihinde - 1

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde “ Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği" ve ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında " ... Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır ... " hükümlerine yer verilmiştir.

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