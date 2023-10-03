Öğretmen mülakatları nasıl yapılacak? | Son 5 dakika ayrıntısı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen mülakatlarını hangi esas ve usullere göre yapacağı şekillenmeye başladı. Öğretmen mülakatlarında alan bilgisinin ölçüleceği öğrenildi.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni mülakat sistemine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; mülakata girecek aday kimin önünde mülakata gireceğini bilmeyecek. Aynı şekilde jüri üyeleri de değerlendirmeye alacakları öğretmenlerden mülakat günü haberdar olacak.



ALAN BİLGİSİ ÖLÇÜLECEK



Öğretmenlerin alan bilgisini ölçecek olan jüri üyelerinin kimlikleri mülakat gününe kadar saklı tutulacak. Jüri üyeleri, hangi öğretmenleri mülakat edeceklerini mülakat günü açıklanacak listelerde görecek.



YANITLAR EVRAKA GİRECEK



Mülakata giren öğretmenlerse mülakatın son beş dakikasında jüriye hangi yanıtları verdiğini bir evraka yazacak ve altına imzasını atacak. Bu evraktaki yanıtlar, mülakat puanına ya da jürinin değerlendirmesine yönelik itiraz halinde açılacak. Üst kurul, değerlendirmesini bu veriler ışığında yapacak.