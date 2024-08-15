Öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 MEB seminer tarihi

2024-2025 eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmenlerin de öğrencilerin de hazırlıkları devam ediyor. Öğretmenleri ilgilendiren mesleki seminerlerin tarihleri de bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Peki, MEB öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 MEB seminer tarihi

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Yüz binlerce öğretmen şimdi açıklanan resmi tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2024-2025 dönemi seminer tarihleri...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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