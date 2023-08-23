Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 dönemi seminer tarihlerini açıkladı

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Yüz binlerce öğretmen şimdi açıklanan resmi tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, MEB 2023-2024 dönemi seminer tarihleri...



ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.



Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.