Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? öğretmen seminerleri takvimi

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek. ﻿ Öğretmen seminerlerinin son günü 28 Haziran 2024 tarihi olarak belirlendi.

Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak. Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.



