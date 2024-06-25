Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? öğretmen seminerleri takvimi

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Okulların kapanmasının ardından binlerce öğretmen, yaz dönemi öğretmen seminerleri takvimini araştırıyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? Öğretmen seminerleri takvimine ilişkin ayrıntıları derledik.

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? öğretmen seminerleri takvimi

Öğretmenler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 24 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılmaya başladı. Seminerler yüz yüze yapılacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? öğretmen seminerleri takvimi - 1

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek. ﻿ seminerlerinin son günü 28 Haziran 2024 tarihi olarak belirlendi.

Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak. Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.

 

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