Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı

Ara tatil süreci öncesinde gündeme gelen konulardan biri de öğretmen seminerleri oldu. Öğretmenler belirlenen tarihlerde online olarak seminerlere katılabilecek. Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı

Ara tatil seminer sürecinin ayrıntıları belli oldu. 2024 yılı kasım ara tatilinde yapılacak olan öğretmenler seminerleri çevrim içi olacak şekilde 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı - 1

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla açıkladı. Tekin, açıklamasıyla seminerlerin online yapılacağı bilgisini verdi.

Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı - 2

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Tekin; "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Video

Galataport'ta Cumhuriyet coşkusu: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 101. Yıl Konseri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...