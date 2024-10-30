Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı
Ara tatil süreci öncesinde gündeme gelen konulardan biri de öğretmen seminerleri oldu. Öğretmenler belirlenen tarihlerde online olarak seminerlere katılabilecek. Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?
Ara tatil seminer sürecinin ayrıntıları belli oldu. 2024 yılı kasım ara tatilinde yapılacak olan öğretmenler seminerleri çevrim içi olacak şekilde 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.
Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla açıkladı. Tekin, açıklamasıyla seminerlerin online yapılacağı bilgisini verdi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU
Tekin; "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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