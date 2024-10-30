Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi açıklandı

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Tekin; "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.