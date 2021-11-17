'Öğretmenim İçin Bir Fidan' bağışı ne kadar, nasıl yapılır? (MEB fidan bağışı katılım ekranı)

MEB, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere fidan armağan etmek için kampanya başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?



Öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?



MEB'in oluşturduğu 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasındaki ücret 10 TL olacak belirlendi. Bağış tutarı, girilen fidan sayılarına göre hesaplanacak.

Bağış sertifikası ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecek.

İLK DESTEK ERDOĞAN'DAN GELDİ

Kampanyaya ilk destek Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.



Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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