'Öğretmenim İçin Bir Fidan' ile 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 12:28

'Öğretmenim İçin Bir Fidan' ile 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor

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Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel doodle

Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel doodle

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milli Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, dolayısıyla video mesaj yayımladı. Paylaşımında, Öğretmenler Günü'nü kutlayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Siz de GelecegeNefes.com adresinden fidan sahiplenebilir, sertifikalarını öğretmenlerimize hediye edebilirsiniz."

Pakdemirli, video mesajında da "Tüm öğretmenlerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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