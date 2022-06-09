Öğretmenler, iklim değişikliğini öğreniyor

İklim Değişikliği ile mücadele için yeni neslin bilinçlenmesi çok önemli. Bunun yolu da öğretmenlere bu bilincin kazandırılması. Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (SDSN Türkiye) ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik “Öğretmenler 2030: K12 Okul Öğretmenleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Seferberliği Eğitimi" veriyor.



Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi önceki yıllarda lise öğrencilerine iklim değişikliği ana temalı online eğitim programı düzenledi. Program sonrasında öğretmenler iklim değişikliği konusunda benzer bir eğitim almayı üniversiteden talep etti. Talepler doğrultusunda geçen yıl ilk kez "Sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim seferberliği" eğitimi yapıldı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen eğitim programının üçüncüsü de planlanıyor.



Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından online verilen eğitimlerde küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede öğretmenler eğitilerek öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçlenmesi ve çözümler üretmesini sağlamak amaçlanıyor.



Salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılan eğitimler toplam 21 saat sürüyor. İnteraktif eğitimler sonrasında katılımcılara Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye ve projenin özel sektör paydaşının onayladığı katılım belgesi veriliyor.