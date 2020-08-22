Öğretmenler pazartesi günü okula dönüyor

Okul yöneticileri ve öğretmenler 24 Ağustos Pazartesi günü uzun bir aranın ardından okullara dönecek. Mesleki çalışmalar pazartesi günü yüz yüze başlıyor .



Program, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

İlk ders, Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak.

Telafi sürecine yönelik “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulaması da programda ele alınacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner ise öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları anlatacak.

Çalışmalar 18 Eylül'e kadar devam edecek.

