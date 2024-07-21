Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair önemli bir gelişme yaşanmış, öğretmenlere 2. kez tayin hakkı verilmişti.
İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklandığını bildirdi. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İller arası atamalar ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi.
İL İÇİ ATAMA TAKVİMİNİN AYRINTILARI
Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama başvuruları 23 -26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Temmuz'da açıklanacak. Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'da olacak.
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