Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak. Peki, öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

(Milli Bakanlığı) il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair önemli bir gelişme yaşanmış, öğretmenlere 2. kez tayin hakkı verilmişti.

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi - 1

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Bakanlığı, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklandığını bildirdi. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İller arası atamalar ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi.

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi - 2

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama başvuruları 23 -26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Temmuz'da açıklanacak. kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'da olacak.

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