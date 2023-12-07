Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri açıklandı: Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi.



İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.