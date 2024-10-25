Öğretmenlerin ara tatil semineri çevrim içi yapılacak

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde öğretmenler ara tatil semineri gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, seminerin çevrim içi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öğretmenlerin ara tatil semineri çevrim içi yapılacak

Milli Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım’da gerçekleştirilecek seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları’nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

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Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, “Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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