Öğretmenlerin beklediği karar verildi: Ara tatildeki seminer nasıl yapılacak?
10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma (seminer) haftasının çevrim içi yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğretmenlerin mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma (seminer) haftasının çevrim içi olarak gerçekleşeceğini duyurdu.
"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Tekin, "Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
