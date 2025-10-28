Öğretmenlerin beklediği karar verildi: Ara tatildeki seminer nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğretmenlerin mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma (seminer) haftasının çevrim içi olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Tekin, "Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.