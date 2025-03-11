Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
"2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvimde öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Peki, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin yer değişikliğine ilişkin takvim paylaştı. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 09 Mayıs 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
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