Öğretmenlerin il içi yerleştirme takvimi: İl içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmeleri için belirlenen tarihleri duyurdu. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



Öğretmenlerin, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir. Atama sonuçları ve diğer duyurular, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.