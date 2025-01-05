Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2025 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri yayımlandı. Takvimde öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarına ilişkin de bilgi verildi. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler gibi mazeretlere dayalı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerini kapsıyor.
2025 YILI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Yer Değiştirme Türü Tarih
Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme
1. Aşama Başvuru: 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025
2. Aşama Başvuru: 10-14 Ocak 2025
Atama: 16 Ocak 2025
Tebligat ve İlişik Kesme: 17 Ocak 2025
Yayımlanan ilana göre, 16 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek atama sonuçları "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak.
ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Atama
- Eğitim
- Öğretmen