Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi

2025 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler gibi mazeretlere dayalı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerini kapsıyor.

2025 YILI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ



Yer Değiştirme Türü Tarih



Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme



1. Aşama Başvuru: 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025



2. Aşama Başvuru: 10-14 Ocak 2025



Atama: 16 Ocak 2025



Tebligat ve İlişik Kesme: 17 Ocak 2025



Yayımlanan ilana göre, 16 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek atama sonuçları "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak.