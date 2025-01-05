Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2025 Yılı Yönetici Görevlendirme ve Öğretmen Yer Değiştirme Takvimleri yayımlandı. Takvimde öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarına ilişkin de bilgi verildi. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi

2025 yılı için Millî Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler gibi mazeretlere dayalı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerini kapsıyor.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi - 1

2025 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Yer Değiştirme Türü Tarih

Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme

1. Aşama Başvuru: 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025

2. Aşama Başvuru: 10-14 Ocak 2025

Atama: 16 Ocak 2025

Tebligat ve İlişik Kesme: 17 Ocak 2025

Yayımlanan ilana göre, 16 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek sonuçları "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi - 2

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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