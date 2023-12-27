Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Bu gelişmenin ardından öğretmenlerin araştırmaları hız kazandı. İşte, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ve atama takvimine dair bilgiler...



BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU



Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024'te alınacak, atamalar ise 18 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.



BAŞVURU SÜRECİ VE ATAMA TAKVİMİ



Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 2-8 Ocak 2024'te belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.



Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024'te MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.



Atamalar, 18 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 itibarıyla yapılacak.