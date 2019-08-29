Son dakika haberi! Kadrolu öğretmenlerin, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engelliklik gibi nedenlerle il içi ve iller arası değişiklik başvruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül'den itibaren gerçekleştirebilecek.