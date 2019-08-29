Son dakika haberi! Kadrolu öğretmenlerin, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engelliklik gibi nedenlerle il içi ve iller arası değişiklik başvruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.
Öğretmenlerin başvuru sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül'den itibaren gerçekleştirebilecek.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Eğitim
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları meb.gov.tr adresinde açıklandı.
Son dakika haberi! Kadrolu öğretmenlerin, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engelliklik gibi nedenlerle il içi ve iller arası değişiklik başvruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.