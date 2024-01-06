Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda öğretmenlerin mazerete bağlı il içi veya il dışı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Ön başvurularını tamamlayan öğretmenler, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

TERCİH TARİHLERİ Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.