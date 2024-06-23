Öğretmenlerin özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? Mazerete bağlı yer değişikliği başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuyla diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları için takvim belli oldu.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılanöğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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