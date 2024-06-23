Öğretmenlerin özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? Mazerete bağlı yer değişikliği başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuyla diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları için takvim belli oldu.

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?



Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılanöğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.



