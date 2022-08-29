Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları erişime açıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.



Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.



Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

