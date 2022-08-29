Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 15:37

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları erişime açıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...