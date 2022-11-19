Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı saat 10.00'da başladı.



150 DAKİKA, 100 SORU



Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak.

70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuluyor.



Eğitim sistemindeki 75 bin 506 uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'ye, 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle 346'ya çıkacak.



SINAV SONUÇLARI 12 ARALIK'TA



Sınav sonuçları 12 Aralık'ta ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından kesin sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilecek, başarılı olanların 4 Ocak'ta sertifikaları düzenlenecek.