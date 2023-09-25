Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için ücret alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için ücret alınmayacağını bildirdi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için ücret alınmayacak

Milli Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Sınav için ücret alınmayacağını belirten Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

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