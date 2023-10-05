Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın 25 Eylül'den başlayan başvuru süreci, 4 Ekim'de saat 23.59'da tamamlandı. Başvuruların geride kalması ile sınav takvimi gündem oldu. İşte, MEB 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hakkında bilgiler...



MEB SINAV TARİHİNİ AÇIKLADI



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi yapılacak.



Çevrim içi sınav, 19 Kasım Pazar günü saat 10.00-13.00 arası yurt içi ve dışında, Türkiye saatine göre başlayıp bitecek.



Sınava ait soru ve cevaplar 20 Kasım'da http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak, sınav sonuçları 24 Kasım'dan itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.



SINAV NASIL UYGULANACAK?



Sınavda adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.



Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları sırasında sınav tedbiri talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11-16 Ekim arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

