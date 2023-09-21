Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

SINAVLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.



Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.



Adaylar “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir