Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internetadresinden yayımlanacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor. 

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

SINAVLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTILAR

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2023 tarihinde http://www..gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Adaylar “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

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