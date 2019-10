"Öğretmenlikle ilgili kanun bir an önce hayata geçirilmeli"

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, çevre illerdeki sendika temsilcileri ve çok sayıda üyenin katılımıyla kentteki otelde 'Eğitim-Bir-Sen Adana 11'inci Bölge Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında masaya yetkisiz sendikaların oturduğunu savundu. Yalçın, "Yasamızdan kaynaklı masamızda solumuza ve onun da soluna 2 sandalye atılarak yetkimizin paylaştırıldığı, masamızın değersizleştirildiği ve zamanın daraldığı, stresin çoğaldığı bir zeminimiz var. Sonunda 'Çok aktörlü yönetim biçimi. 3 tane konfederasyonsunuz, kamu işverenine karşı beraber mücadele ediyorsunuz, eliniz çok güçlü' deniliyor. Biz 'Adil değil' dedikçe onlar 'Bu sizin hayrınıza' deniyor" dedi.



Ali Yalçın, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Öğretmenlik onurlu bir meslek, kariyerli bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğe ilişkin tartıştığımız 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içi bir an önce doldurulmalı. Konuya ilişkin tüm detaylarıyla raporu yayınladık. Bir an önce bunu yasalaştırılarak kariyer meslek olduğu konusunda ve sağı solu, önü arkası, sinüsü kosinüsü, tanjantı kotanjantı her türlü yanı hesap edilerek, herkesin beklentisini karşılayabilecek kamu görevlileri içinde eğitimcileri önemseyecek bir meslek kanunu beklemeden sahaya sürülmek zorundadır."



Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü.