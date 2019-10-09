İstanbul Okan Üniversitesi 20. yaşını Fazıl Say ile kutluyor.



Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok ilki başlatan Üniversite ana kampüsü Tuzla’nın yanı sıra, Kadıköy ve Mecidiyeköy’de 26 bin öğrenciye eğitim veriyor. İş yaşamına en yakın üniversite olma vizyonu doğrultusunda 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına kazandırdı.



İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı kampüsünde ağırlayacak. Say’ın 17 Ekim 2019 Perşembe günü Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceği piyano resitaline üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katılacak.



Üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde yer alan Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi İstanbul’un en büyük ikinci sanat merkezi olma özelliğini taşıyor. Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde 1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonu, 300 kişilik çok amaçlı salon, 4 katlı bir kütüphane ve 2 katlı sergi salonu, 7 fuaye ve kokteyl alanları bulunuyor.





“İŞE YERLEŞTİRMEDE EN İYİ ÜNİVERSİTE” SIRALAMASINDA 13’ÜNCÜ



Artık bir eğitim üssü konumunda olan İstanbul Okan Üniversitesi bugün 10 Fakültesi, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü ve Konservatuvarı bünyesinde 250’yi aşkın diploma programı yürütüyor.



İstanbul Okan Üniversitesi “İşe Yerleştirmede En İyi Üniversite” sıralamasında 13’üncü, “Mezunları En Hızlı İş Bulan” sıralamasında 14’üncü, “Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler” sıralamasında ise 16’ncı.



Bünyesinde Konfüçyus ve Puşkin Enstitülerini de barındıran İstanbul Okan Üniversitesi, İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen ülke dillerinden Çince, Arapça ve Rusçayı da öğretiyor.



Son yıllarda özellikle sağlık alanındaki yatırımları ile ön plana çıkan İstanbul Okan Üniversitesi’nin Tuzla’da hastanesi, Mecidiyeköy ve Tuzla’da diş hastaneleri, Acıbadem’de ise polikliniği bulunuyor.

FAZIL SAY'IN 8 YAŞINDAKİ KONSERİ